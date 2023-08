CERCHIO. LUTTO IN PAESE PER LA SCOMPARSA A 74 ANNI DI FILIBERTO PIETROIUSTI

Muore mentre fa una passeggiata vicino la propria abitazione. Sgomento a Cerchio per la scomparsa a 74 anni di Filiberto Pietroiusti, ex commerciante molto conosciuto in paese. L’uomo è stato trovato in strada, privo di sensi nella zona di Fonte Cellaro.

Sembrerebbe che Pietroiusti ha perso la vita in seguito a una caduta, del caso si sono occupati i carabinieri della locale stazione.