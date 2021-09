CERCHIO. TEDESCHI RICEVE L’ASSESSORE REGIONALE LIRIS

Visita dell’Assessore della Regione Abruzzo al Bilancio ed allo sport presso il Comune di Cerchio. A riceverlo una delegazione capitanata dal Sindaco Gianfranco Tedeschi, ecco le sue dichiarazioni :

“Venerdì scorso abbiamo avuto la visita dell’assessore Regionale – Bilancio e Sport – Dott. Guido Liris. Abbiamo condiviso di completare un percorso già iniziato che possa migliorare / adeguare tutti i nostri impianti sportivi dove già sono in corso importanti lavori. Sopralluoghi e verifiche fatte :

1) Stadio Comune Giuseppe Tofani (lavori in corso per manto sintetico),

2) Circolo Bocciofilo Egidio Tucceri (interventi da programmare per rifacimento copertura e realizzazione nuovo impianto termico-solare),

3) Palestra Comunale (Intervento in corso oer miglioramento sismico e sistemazione generale interna ed esterna),

4) Impianto Orto Sereno – (lavori già in corso per la copertura del campo sintetico esistente – e programmazione di nuovi lavori per adeguamento campo da tennis, con relativa sistemazione esterna – attrezzi palestra all’aperto nello spazio verde).

È stata condivisa l’attivazione di un percorso amministrativo diretto all’ottenimento di un contributo economico straordinario per compartecipare al completamento di tutti questi interventi messi in campo dal Comune di Cerchio nel settore dello Sport. Con concretezza pratica e amministrativa continuiamo a lavorare per Cerchio / Più sport, più vita”.