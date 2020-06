CIVITELLA ROVETO. ASSUNZIONE DI DUE INFERMIERI PER LA CROCE VERDE CITTADINA

La Croce Verde Pubblica Assistenza e Protezione Civile di Civitella Roveto ha pubblicato un avviso pubblico di selezione, per curriculum e colloquio, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e determinato (per sei mesi) di due infermieri, con possibilità di riconferma per un periodo pari o superiori.

«L’emergenza da Covid-19» comunicano dall’Associazione rovetana «ha messo a dura prova il sistema di emergenza e urgenza della Valle Roveto, evidenziando la necessità di affiancare ai nostri volontari soccorritori del personale qualificato a svolgere mansioni che vanno al di là delle manovre base del soccorso».

Le domande di partecipazione all’avviso pubblico dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 18:00 del 2 luglio 2020, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: [email protected] oppure a mano, in busta chiusa, presso l’ufficio della Croce Verde a Civitella Roveto.

A questo link è possibile trovare il bando completo dell’avviso pubblico e il modello della domanda: https://bit.ly/2YnAAC0.

Parallelamente la Croce Verde di Civitella Roveto ha avviato un’azione di sensibilizzazione con le amministrazioni comunali, sul tema dell’emergenza sanitaria, al fine di ottenere soluzioni più adeguate nel lungo periodo, nell’ottica di una sempre migliore risposta ai bisogni della popolazione rovetana.