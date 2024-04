Come arredare una casa al mare: ecco alcune idee

Essere proprietari di una casa al mare è sicuramente un privilegio dal momento che si ha la possibilità di usufruire di uno spazio proprio anche nei periodi di maggiore domanda turistica; inoltre è indubitabile una maggiore libertà rispetto a quella che si potrebbe avere in un hotel o in un appartamento preso in affitto per il periodo delle vacanze.

Detto ciò, dato che una casa in una località di mare viene sfruttata soprattutto per i momenti di vacanza e nei week-end, è fondamentale renderla il più accogliente e confortevole possibile con accorgimenti ad hoc. Di seguito quindi saranno illustrate alcune semplici idee relative ai mobili arredamento, ai tessuti e all’illuminazione da prediligere.

Quali mobili scegliere per arredare una casa al mare?

Si deve premettere che molte seconde case che si trovano in località di mare non hanno a disposizione grandissimi spazi; è quindi molto importante prestare una certa attenzione all’ottimizzazione di quelli disponibili, che andranno sfruttati al massimo.

In linea generale, comunque, al di là degli spazi, si dovrebbe adottare uno stile minimalista che permetta anche di velocizzare le operazioni di pulizia (aspetto importante dato che stiamo parlando di un’abitazione utilizzata per lo più per le vacanze e il riposo).

Per sfruttare al massimo gli spazi può essere utile ricorrere a mobili polifunzionali, una soluzione spesso sfruttata anche nelle grandi città per arredare monolocali o appartamenti di dimensioni ridotte. Ne sono un classico esempio i tavolini trasformabili o allungabili (al loro interno nascondono delle allunghe che possono essere sfruttate quando si hanno molti ospiti). Per risparmiare diversi metri quadrati si può anche pensare a letti a scomparsa, soluzione interessante per ottimizzare gli spazi a disposizione.

È inoltre consigliabile sfruttare adeguatamente anche le pareti ricorrendo a mensole e scaffali a parete. Esistono poi anche soluzioni che consentono di sfruttare gli angoli, le cosiddette angoliere.

Per quanto riguarda gli ambienti esterni, si possono utilizzare mobili come tavoli, sedie e poltrone in materiali esteticamente gradevoli, ma resistenti all’umidità e alla salsedine come per esempio il rattan sintetico e l’alluminio.

Per quanto concerne i colori, ovviamente conta molto il gusto personale, ma è consigliabile optare per uno stile marittimo, quindi con il blu e il bianco che la fanno da padroni, oppure per tinte abbastanza neutre che conferiscono luminosità all’ambiente (avorio, beige, crema, corda, giallo chiaro ecc.).

Tessuti leggeri e ariosi

Per quanto riguarda i tessuti (di lenzuola, tende ecc.), una soluzione opportuna sono i tessuti molto leggeri e ariosi; una scelta di grande pregio è il lino, ma va benissimo anche il cotone, magari con motivi e decorazioni che richiamano l’ambiente marino.

Quale illuminazione?

È innanzitutto molto importante sfruttare al massimo la luce naturale, lasciando le finestre aperte e optando per tende leggere che lascino filtrare la luce del sole.

Per illuminare invece le ore serali, si può optare per soluzioni di illuminazione che diffondano una luce calda e soffusa. Si possono usare lampade da tavolo, da parete o anche eleganti plafoniere o lampade a sospensione.

È importante anche installare lampade da esterno per illuminare il giardino o altri ambienti esterni in modo da sfruttare al meglio questi spazi per momenti di relax e divertimento con familiari o amici.