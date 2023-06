CONFARTIGIANATO AVVIA LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA SUI DI-ISOCIANATI

A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale e professionale di di-isocianati non sarà più consentito, a meno che la concentrazione complessiva di di-isocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso o che gli operatori siano formati sull’uso sicuro di questi ultimi. A tale scopo, il fornitore dovrà riportare sull’imballaggio la seguente dicitura: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata», come da Regolamento (UE) 2020/1149.

Cosa sono i di-isocianati? I di-isocianati sono utilizzati in tutta Europa come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, dall’edilizia alla chimica. I di-isocianati sono composti utilizzati come componenti chimici in isolanti (schiume poliuretaniche), guarnizioni, sigillanti adesivi, vernici e rivestimenti. Pertanto, possono essere presenti in una grande varietà e quantità di materiali utilizzati in una molteplicità dei settori, quali il legno, l’edilizia, le carrozzerie e la componentistica per l’automotive.

La formazione, da effettuare entro il prossimo 24 agosto 2023, deve essere garantita dal datore di lavoro o lavoratore autonomo agli utilizzatori industriali o professionali (ovvero i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano di-isocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti) e deve comprendere istruzioni per il controllo dell’esposizione ai di-isocianati per via cutanea o per inalazione sul luogo di lavoro.

A TAL PROPOSITO CONFARTIGIANATO IMPRESE AVEZZANO ORGANIZZA UNA PRIMA SESSIONE FORMATIVA PER IL PROSSIMO 12 LUGLIO 2023 DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 13.30 PRESSO LA PROPRIA SEDE IN VIA S. DONATONI N.56 (ZONA NORD, DIETRO INPS)

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i nostri uffici ai seguenti recapiti: Confartigianato Imprese Avezzano, Via S. Donatoni n.56 (zona nord/dietro inps), Tel. 0863413713 – 26282 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 18.30, mail info.confartigianatoavezzano@gmail.com. Rif. Annapaola Faenza