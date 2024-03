CONSULTAZIONI REGIONALI 2024, IL COMUNE DI CELANO DISPONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO GRATUITO PER ANZIANI, DISABILI E PER GLI ELETTORI TRASFERITI ALLE SEZIONI IN VIA LA TORRE

In occasione delle prossime consultazioni regionali del 10 marzo 2024, l’amministrazione comunale di Celano, in collaborazione con la Anffas Onlus – Centro Peter Pan, ha predisposto sul proprio territorio un apposito servizio di trasporto e accompagnamento gratuito ai seggi elettorali delle persone diversamente abili o anziane con difficoltà motorie, sprovviste di mezzi propri. Il servizio si rivolge agli elettori che, causa invalidità, non sono in grado di raggiungere i seggi autonomamente o con l’aiuto dei familiari. Dello stesso servizio di trasporto potranno usufruire anche gli elettori delle sezioni n. 5 e n. 6 appartenenti alla sezione elettorale di Piazza Aia. In questo caso l’amministrazione comunale, in considerazione dei lavori che stanno riguardando l’edificio, e per venire incontro alle esigenze dei cittadini, ha deciso di mettere a disposizione degli aventi diritto, iscritti in tali liste elettorali, il servizio di trasporto gratuito. Usufruendo in maniera gratuita del servizio di trasporto gli elettori potranno recarsi nella sede scolastica di Via La Torre, dove appunto sono state dislocate adesso le sezioni 5 e 6. Per quanto riguarda esclusivamente il servizio di trasporto disabili e anziani può essere prenotato telefonando allo 0863/7954250, dalle ore 08,00 alle ore 19,00, a partire da Sabato 09 marzo 2024. Unica formalità richiesta sarà, sul momento della salita sul mezzo, la firma di una dichiarazione di trovarsi nelle condizioni richieste per l’utilizzo del servizio in questione. Per informazioni più dettagliate è sempre possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio Elettorale. La partenza del servizio navetta gratuito è prevista in Piazza IV Novembre, fermata a Piazza Aia per proseguire fino alla scuola Beato Tommaso (via La Torre). Dopo aver esplicitato le operazioni di voto, sempre con il servizio navetta, faranno ritorno verso piazza Aia e Piazza IV Novembre. Sono state previste 5 corse la mattina, con i seguenti orari: Ore 8.00; Ore 9.00; Ore 10.00; Ore 11.00; Ore 12.00. con lo stesso criterio nel pomeriggio gli orari previsti sono i seguenti: Ore 15.00; Ore 16.00; Ore 17.00; Ore 18.00; Ore 19.00.