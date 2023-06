CONTRASTO ALLA GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI ALCOL E STUPEFACENTI: LA POLIZIA DI STATO SI UNISCE AD AUTOSTRADE PER L’ITALIA NELLA LOTTA ALLE CONDOTTE DI GUIDA CRIMINOSE

Nella notte di sabato 11 giugno, a Città Sant’Angelo, nei pressi del casello autostradale della A/14, Polizia di Stato, in collaborazione con ASPI, ha realizzato controlli finalizzati al contrasto della guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Ben 30 sono stati i conducenti sottoposti a prova preliminare al fine di accertare la recente assunzione di sostanze stupefacenti.

Tra questi 6 sono risultati positivi anche alla successiva prova presso il laboratorio mobile messo a disposizione da ASPI, presente sul posto, nel quale i medici incaricati, tramite una specifica visita, per cinque di loro hanno accertato anche lo stato di alterazione. Cocaina e cannabinoidi sono state le principali sostanze riscontrate, anche tra i giovanissimi di età compresa tra i 22 e 25 anni.

Tra i fermati anche un 37enne della Provincia di Pescara, il quale è apparso subito agli occhi degli operatori della Sezione Polizia Stradale di Pescara in evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposto alla prova con l’etilometro è risultato un tasso alcolemico pari a 1,57 g/l, di ben tre volte superiore al limite; sottoposto all’ulteriore prova con drug test è risultato anche in stato di alterazione psicofisica per recenti assunzioni di cannabinoidi.

Ben 5 in totale le autovetture sequestrate durante la notte ai fini della confisca.

I conducenti risultati positivi sono stati sanzionati per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e la loro patente di guida è stata sospesa.

La Polizia Stradale di Pescara rafforzerà tali servizi anche nei prossimi fine settimana al fine di garantire standard più elevati di sicurezza stradale.