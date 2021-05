CORONAVIRUS, CON QUESTO TREND DI CONTAGI IN CALO, L’ABRUZZO IN ZONA BIANCA DAL 7 GIUGNO

Se continueranno a scendere i contagi, l’Abruzzo, insieme al Veneto e alla Liguria, il 7 Giugno potrebbe entrare in zona bianca. Ciò comporterebbe, per gli abruzzesi, dire “addio” al coprifuoco. Rimarrebbero in vigore le regole del distanziamento e dell’uso della mascherina. Insomma, una bella notizia dopo tanti mesi di sacrifici e di sofferenze. Dal primo giugno, inoltre, i ristoranti e i bar potranno aprire a pranzo e a cena anche al chiuso. I matrimoni potranno ripartire dal 15 giugno, ma con il «green pass», e cioè certificazione di vaccinazione o tampone, per i partecipanti. Aperture delle palestre il 24 maggio, quella delle piscine al chiuso il 1 luglio. Secondo la stesso cronoprogramma l’apertura dei parchi tematici è prevista il 15 giugno.