CORONAVIRUS. FAKE-NEWS SUL BLOCCO TOTALE DELLE ATTIVITA’

Coronavirus, circola falsa notizia ANSA su nuovi divieti

Direzione, ‘Mai pubblicata’. Denuncia alla Polizia postale

11 Marzo , 15:51

(ANSA) – ROMA, 11 MAR – Circola in queste ore in alcune chat di whatsapp una falsa notizia attribuita all’agenzia ANSA a proposito di nuove misure relative a drastici divieti per tutta Italia che il governo si appresterebbe a varare nelle prossime ore. La direzione dell’ANSA avvisa tutti gli abbonati e i lettori di Ansa.it e dei nostri profili social che si tratta di informazioni false mai pubblicate dalla nostra agenzia. L’ufficio legale ha presentato denuncia alla Polizia Postale. (ANSA).