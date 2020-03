Coronavirus. Il covid-19 arriva anche a Roccaraso

Francesco Di Donato sindaco di Roccaraso

Roccaraso (AQ). Il sindaco Francesco Di Donato ha comunicato, tramite il suo profilo facebook, che una persona residente nel comune da lui amministrato è risultata positiva al coronavirus. La risposta ufficiale è arrivata dopo aver effettuato le analisi presso l’ospedale di Castel di Sangro.

“Una persona di Roccaraso, sottoposta al test all’ospedale di Castel di Sangro, è risultata positiva al Covid-19. I risultati sono arrivati oggi e l’Azienda sanitaria locale ha già attivato tutti i protocolli previsti, in attesa del tampone di conferma. Nonostante tutte le misure restrittive adottate in questi giorni, purtroppo questo virus è arrivato anche da noi. Voglio dirvi che questa persona non ha sintomi ed è in quarantena da oltre due settimane. Dimostriamo quindi di essere una comunità matura e solidale. Rispettiamo la sua privacy (non ho volutamente detto né il sesso, né dove lavora, né l’età) e non scateniamo una morbosa corsa al nome. I casi di coronavirus in Italia sono quasi centomila e si stima che gli asintomatici siano almeno il quintuplo. Ci siamo ora anche noi. Stringiamoci idealmente a questa persona e restando tutti a casa, ce la faremo a vincere questa battaglia #Roccaraso “