CORONAVIRUS, IN ARRIVO IL NUOVO DPCM: TRA LE 13 REGIONI CON L’INDICE RT PIU’ ALTO NON RISULTA LA CAMPANIA

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato alla Camera questa mattina che il nuovo Dpcm per fermare la curva epidemiologica da Covid-19 prevederà misure restrittive differenziate a seconda dei fattori di rischio nelle varie regioni. Il criterio sarà con ogni probabilità l’indice di contagio RT: ma quali sono le regioni più a rischio, e quali le regioni che invece avranno misure più blande? L’Italia, ha detto il premier, sarà divisa in tre fasce a seconda dei valori RT. E le regioni con RT più elevato sono 13: Piemonte, Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Umbria, Val d’Aosta e le province autonome di Bolzano e Trento, tutte al di sopra di 1,5. Paradossalmente non la Campania (1,49), dove però il governatore De Luca ha già impostato misure più restrittive rispetto al resto d’Italia.

LA MAPPA REGIONE PER REGIONE (dati Iss)

SOPRA RT 2

Piemonte 2,16

Lombardia 2,09

SOPRA RT 1,5

Provincia di Bolzano 1,96

Valle d’Aosta 1,89

Molise 1,86

Umbria 1,67

Calabria 1,66

Emilia Romagna 1,66

Puglia 1,65

Liguria 1,54

Lazio 1,51

Provincia di Trento 1,5

Friuli Venezia Giulia 1,5

SOTTO RT 1,5

Campania 1,49

Marche 1,48

Veneto 1,46

Sicilia 1,42

Toscana 1,41

Abruzzo 1,4

Sardegna 1,12

Basilicata 1,04