CORONAVIRUS. VIDEO-GUIDA DELLA ASL DI LANCIANO PER MEDICI E CITTADINI

Le domande dei #medici, le risposte degli esperti della Asl Lanciano Vasto Chieti con tutte le informazioni su #COVID19 per chiarire le procedure da seguire, come comportarsi con i pazienti, i ruoli di ciascuno, cosa rispondere ai cittadini e ai loro dubbi.

Il direttore generale Thomas Schael: “Non dobbiamo avere paura. Al momento non c’è pericolo, ma siamo in allerta e attrezzati a rispondere a eventuali casi”.

Gli interventi del Presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Chieti (Omceo chieti), Ezio Casale, dell’infettivologo Arturo Di Girolamo e di Claudio Turchi del Servizio igiene epiemiologia e sanità pubblica

Su www.asl2abruzzo.it disponibile il vademecum per MMG, PLS e FARMACIE con la documentazione aggiornata in tempo reale

