CORROPOLI, COPPIA FOCOSA FA SESSO IN STRADA: VENGONO SCOPERTI DAI PASSANTI CHE SENTONO I LORO GEMITI

Una coppia è stata sorpresa a fare sesso in strada a Corropoli in Abruzzo. Incuranti dei residenti della zona, un 35enne e una 26enne, residenti in Val Vibrata, in provincia di Teramo, hanno parcheggiato la loro auto e dopo le prime effusioni sono scesi dal veicolo e hanno fatto sesso in strada tra lo stupore di alcuni residenti richiamati dai gemiti della coppia. Sul posto sono arrivati i carabinieri che avrebbero invitato i due a ricomporsi. La coppia è stata multata, come riporta Il Messaggero, anche per la violazione delle misure anti Covid.