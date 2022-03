San Vincenzo Valle Roveto – Domenica 20 Marzo 2022

Dopo il successo delle passate edizioni e dopo due anni di stop forzato causa covid, torna il consueto appuntamento, per operatori olivicoli e per appassionati, con il Corso di potatura dell’olivo. Si terrà, domenica prossima, 20 Marzo 2022, il Corso Teorico Pratico sulle tecniche di potatura dell’olivo, organizzato dall’Associazione “La Monicella della Valle Roveto”. Il Corso sarà tenuto dal tecnico Perito Agrario, Gianni Santilli, già insegnante nelle altre edizioni. Ritrovo alle ore 8:45 in Piazza a San Vincenzo Vecchio con la registrazione dei partecipanti. Dalle ore 9:15 inizio lezione teorico – pratica in campo. Alle ore 13.00 consegna attestati di partecipazione e trasferimento per il pranzo.

E’ ancora possibile iscriversi al Corso, contattando il Presidente dell’Associazione La Monicella della Valle Roveto, Antonio Di Rocco, al recapito 328.4012918. E’ possibile scegliere anche la formula “solo corso”, senza il pranzo.

Sarà un’interessante esperienza di apprendimento, confronto e pratica. Una ulteriore occasione di crescita per il settore olivicolo della Valle Roveto.