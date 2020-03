COVID-19 – LA SITUAZIONE MONDIALE

FONTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO

Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sanità un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Il 9 gennaio 2020, il CDC cinese ha riferito che è stato identificato un nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) come agente causale della malattia respiratoria poi denominata Covid-19. La Cina ha reso immediatamente pubblica la sequenza genomica che ha permesso la realizzazione di un test diagnostico in modo tempestivo. Nel mondo ci sono 465.915 casi confermati dall’inizio dell’epidemia, 21.031 morti e 199 Paesi o regioni coinvolte. In Cina sono 81.961 casi confermati clinicamente e in laboratorio, e 3.293 morti. Negli altri paesi coinvolti sono 383.954 i casi e 17.738 morti. (Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 26 Marzo, ore 18). In Europa sono 250.592 i casi confermati e 13.950 sono i morti​. Le nazione in Europa sono : l’Italia con 80.539 casi e 8.165 morti, la Spagna con 47.610casi e 3.434 morti. la Germania con 36.508 casi e 198 morti, la Francia con 25.233 casi e 1.331 morti, e la Svizzera con 9.714 casi e 103 morti, ed il Regno Unito con 9.529 casi e463 morti. (Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 26 marzo, ore 10).

Il rischio di malattia grave associata all’infezione COVID-19 per le persone in Europa (UE/SEE e Regno Unito) è attualmente considerato moderato per la popolazione generale e alto per gli anziani e le persone con malattie croniche di base. Inoltre, il rischio di malattie più lievi e il conseguente impatto sull’attività sociale e lavorativa sono considerati elevati. Il numero di casi COVID-19 è aumentato molto rapidamente, il rischio di insorgenza di cluster, simili a quelli in Italia, associati a COVID-19 in altri Paesi europei è considerato molto elevato. Il rischio di insorgenza di una trasmissione diffusa in Paesi europei nelle prossime settimane è elevato.

Il rischio di superare la capacità di risposta dei sistemi sanitari nei Paesi europei nelle prossime settimane è elevato.

fonte MINISTERO DELLA SALUTE http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto