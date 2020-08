COVID 19 – OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA NEGLI AMBIENTI CHIUSI, MA IN POCHI LO FANNO

MOLTI ESERCENTI NON VIGILANO, O NON RIESCONO A FAR RISPETTARE LA LEGGE

Le mascherine, in base al DPCM del 26 Aprile scorso sono divenute obbligatorie negli spazi confinati o all’aperto in cui non è possibile o garantita la possibilità di mantenere il distanziamento fisico. L’obbligatorietà dell’uso in alcune Regioni è stata estesa anche ad altri contesti.

In base al comma 2 dell’articolo 3 dello stesso DPCM “possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.

Le mascherine rappresentano una misura complementare per il contenimento della trasmissione del virus e non possono in alcun modo sostituire il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e l’attenzione scrupolosa nel non toccare il viso, il naso, gli occhi e la bocca.

” LA MASCHERINA E’ OBBLIGATORIA IN TUTTI GLI AMBIENTI CHIUSI, E LI DOVE NON SI POSSONO GARANTIRE LE MISURE DI SICUREZZA “

Purtroppo tutto cio’ non avviene, infatti sono in molti a non indossare le mascherine, ne all’aperto, dove la distanza di sicurezza viene meno, ne tanto meno nei locali al chiuso, dove è obbligatoria per entrare. Questa moda , che destabilizza l’incolumità sanitaria della nazione, è di uso quotidiano dal nord al sud, e purtroppo non riguarda solo i giovani, ma anche gli adulti, coloro che dovrebbero dare il buon esempio. Il Covid-19 non è scomparso, e non è stato un gioco, un sogno, o per meglio dire un incubo, è la realtà che stiamo, giorno dopo giorno, ampliando con i nostri gesti infantili. Ci vuole maggior buon senso, da parte di tutti, per sconfiggere il virus, e soprattutto esser meno ghettizzatori quando vi è un caso di positività, serve piu’ cultura e meno ignoranza.

” NON INDICARE COLUI CHE HA QUEL CHE NON VUOLE, INDICA TE STESSO PER NON AVER SAPUTO TACERE ” Luis Gabriel Garcia Ortega