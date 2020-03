COVID-19, SOLO OGGI SONO MORTE 168 PERSONE: I CONTAGIATI ARRIVANO A 10MILA

C’è sempre grande attesa per il bollettino che ogni giorno riporta il numero di contagi, decessi e guariti. Parte, come sempre, dal numero dei guariti il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel suo punto quotidiano sull’emergenza coronavirus in Italia: 280 dimessi guariti in più di ieri. 1.004 in totale.Tra guariti e decessi, i numeri crescono giorno dopo giorno: sono 8.514 i malati di coronavirus in Italia, 529 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) ha superato i diecimila: 10.149. Sale il bilancio delle vittime: 631 i deceduti in totale (rispetto a ieri sono 168 in più). Le nuove vittime “non sono decessi da coronavirus ma si tratta di persone morte che tra le diverse patologie avevano anche il coronavirus“, ha spiegato Borrelli.In particolare, i pazienti ricoverati con sintomi sono 5.038; 877 sono in terapia intensiva, mentre 2.599 sono in isolamento domiciliare fiduciario.