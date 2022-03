Domenica 3 Aprile riparte da Crecchio “Vini e Cammini”, la quarta edizione con ben otto appuntamenti

La scoperta e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico regionale in maniera lenta, camminando e conoscendo direttamente dalla testimonianza dagli ideatori, i più interessanti itinerari della nostra regione.

Nasce con questo obiettivo nel 2017 la rassegna “ Vini e Cammini” che ripartirà domenica 2 Aprile da Crecchio con una camminata lungo il “ Cammino di San Tommaso” che si concluderà presso la cantina Dora Sarchese di Nicola D’Auria in località Caldari Stazione nel comune di Ortona meta di arrivo dell’ormai famossimo itinerario che collega Roma alla cittadina adriatica.

A seguire altri 7 appuntamenti sempre incontrando e facendo conoscere ai partecipanti – ribattezzati vinegrini – persone e associazioni che in Abruzzo ogni giorno si prendono cura di cammini e percorsi e di altre che producono vini fortemente legati al territorio di cui sono custodi.

Il secondo appuntamento a Torino di Sangro il 25 Aprile con “la Via Verde della Costa dei Trabocchi” e la visita presso Cantine Mucci, quindi domenica 15 Maggio lungo “La Via dei Mulini” tra Crecchio e Tollo e la Cantina di Giacomo Radica nel territorio della Tullum DOCG. Il 12 Giugno si cammina lungo il “Sentiero della Libertà” per poi vivere una degustazione con vista mozzafiato sulla Maiella dal terrazzo della giovanissima Azienda Tilli. Il 26 Giugno camminata lungo la Via del Gusto di Torano Nuovo, in provincia di Teramo, e pranzo domenicale con il Cavalier Emidio Pepe vera e propria icona del Montepulciano d’Abruzzo nel mondo. Il 10 Luglio appuntamento lungo il neonato “Cammino d’Abruzzo” nella tappa di Collecorvino con degustazione nei suggestivi vigneti della cantina Contesa della famiglia Pasetti. Sabato 23 Luglio si torna dopo 4 anni ormai a Rosciano, nel cuore delle Terre dei Vestini, per camminare lungo il Tratturo Magno e degustare i vini della Cantina Marramiero. La rassegna si chiude il 10 Settembre nella Riserva Regionale dei Calanchi di Atri con l’aperito al tramonto dell’ Azienda Cirelli e i suoi ormai famosi vini in anfora.

La rassegna è ideata da Fausto Di Nella fondatore di Abruzzo Esperienziale e professionista attivo da anni nella promozione turistica abruzzese declinata nel settore enologico e di quella dei cammini e, come detto, nasce con la volontà non solo di far vivere esperienze uniche ai partecipanti ma anche di “far parlare”, comunicare, due mondi come quello dei cammini e delle cantine abruzzesi che in futuro possono rappresentare una grande opportunità di sviluppo turistico regionale: ”Il turismo enogastronomico italiano sta vivendo un periodo di costante crescita e in parallelo il mondo dei cammini è in una fase di grande fermento lungo tutta la penisola con progetti presi letteralmente d’assalto dai camminatori durante la stagione estiva, studiando e interpretando queste tendenze già nel 2017 abbiamo creato in Abruzzo Vini e Cammini che nelle passate quattro edizioni ha già fatto camminare e bere oltre 2300 persone dando una chiave di lettura diversa e davvero esperienziale ai nostri splendidi territori. Siamo stati probabilmente pionieri, basti pensare alla recente nascita di cammini tematici come quello del Bardolino sul Lago di Garda e di quello del Prosecco in Veneto” dice Di Nella.

L’organizzazione fin dalla prima edizione si avvale del supporto tecnico dello storico tour-operator Amoroso Viaggi di Lanciano che con il titolare Maurizio Amoroso conclude: ”Le otto date di quest’anno sono praticamente quasi tutte al completo con prenotazioni da ogni parte d’Italia e per il primo anno anche molti stranieri che hanno già deciso di trascorrere le vacanze estine in Abruzzo.Inoltre la rassegna in realtà prevede una ‘data bonus’ con un week-end nelle Langhe dal 2 al 5 Giugno che vedrà ogni giorno riproprre lo stesso format con percorsi e cantine immerse nel Patrimonio Unesco piemontese”

E’ possibile prenotare tutte le esperienze sul sito www.abruzzoesperienziale.it e per questa quarta edizione gli organizzatori ci tengono a ringraziare le aziende partner Cavuto AeG di Tollo leader in Abruzzo nella progettazione e realizzazione di vigneti e Clikbus di Donato e F.lli Di Fonzo, storico vettore di mobilità frentano, a disposizione per il servizio navetta in tutte le date.

Abruzzo Esperienziale,

di Vini e di Cammini

di Fausto Di Nella e Maura Amoroso

www.abruzzoesperienziale.it

3884726357 – fausto.dinella@gmail.com