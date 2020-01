I familiari di Liana Salmaggi hanno dato l’autorizzazione per l’espianto degli organi. Un gesto d’amore ad altruismo, quello fatto dai famigliari della 46enne, in un momento di profondo dolore che però non li ha fatti desistere da pensare al prossimo, alle altre persone che stanno male.

La donna era stata ricoverata all’ospedale San Salvatore dopo essere stata colpita da meningite pneumococcica, una forma che non è contagiosa.