Il fatto è accaduto in provincia di Brescia a Milzano dove un uomo italiano, Giovanni Lupi 40 anni, ha ucciso la moglie romena di 39 anni davanti ai 3 figli. Ad accorgersi dell’immane tragedia che stava per consumarsi il sindaco della cittadina che passando per strada ha sentito le urla. Quando sono arrivati i Carabinieri hanno trovato la donna in una pozza di sangue.