DUE CLASSI DELL’ISTITUTO “ETTORE MAJORANA” DI AVEZZANO IN VISITA AL MUNICIPIO PER IL PROGETTO “CONOSCI LA CITTÀ DELLA TUA SCUOLA”

Accolte dal Sindaco con l’assessore Di Stefano e i consiglieri Chiantini e Simonelli

Giornata di confronto e dialogo tra gli studenti e l’amministrazione comunale all’interno del progetto scolastico “Conosci la città della tua scuola”, con le classi seconde dell’istituto Ettore Majorana (2 O e 2 D).

Un progetto di educazione civica che mira a far conoscere ai giovani cittadini la città dove frequentano la scuola: un progetto di cittadinanza attiva e di interscambio culturale tra studenti e amministratori locali, per una condivisione di idee che possano svilupparsi in concrete azioni politiche.

I ragazzi, accompagnati dai docenti ideatori del progetto, Piera Liberati ed Andrea Cascianelli, hanno incontrato il Sindaco Di Pangrazio, l’assessore Di Stefano e i consiglieri Chiantini e Simonelli ai quali hanno rivolto domande su diverse questioni di carattere politico-amministrativo, dalle politiche sportive a quelle relative all’eco-sostenibilità, dal piano regolatore alle politiche culturali e di inclusione.

I ragazzi hanno avuto, inoltre, modo di visitare i luoghi dell’attività politica cittadina, dal palazzo municipale, dove hanno visitato l’aula consiliare e le sale degli organi politici, agli uffici tecnici dell’urbanistica e del settore commercio e attività produttive, dove hanno preso visione del lavoro dei dirigenti e dei tecnici nei loro uffici.