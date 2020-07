E… STATE INSIEME A LUCO DEI MARSI, ARRIVA L’OPEN DAY PER LE FAMIGLIE

Tutto pronto per l’Open Day del centro estivo comunale di Luco dei Marsi “E… State Insieme!”, fissato per lunedì, 13 luglio, alle 9. Il centro estivo, inaugurato mercoledì, 8 luglio, è organizzato dal Comune – con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia – e con la cooperazione delle Associazioni cittadine, e ha sede nel convento dei cappuccini, struttura incastonata in una rigogliosa selva, e nell’adiacente area verde. I bambini partecipanti, che vanno dai tre agli undici anni, saranno accolti dalle 9.00 alle 15.30/16.00, dal lunedì al venerdì, fino al 28 agosto.

Tante e di diversi tipi le attività proposte ai partecipanti: laboratori di musica, disegno e pittura, sport, ballo, giochi di tutti i tipi, escursioni, gite. Il Centro prevede un orario di apertura prolungato, in cui sono assicurati i pasti – forniti da ditta provvista delle autorizzazioni di legge – preparati e serviti in aderenza alle prescrizioni governative anti Covid; le stesse regolano rigorosamente la permanenza dei piccoli nel Centro, accompagnata da costante igienizzazione dei luoghi, anche sottoposti a preventiva sanificazione professionale. L’apertura del centro estivo è stata preceduta da una serie di lavori di ripristino dell’area esterna e delle sue infrastrutture essenziali, oltre che dalla collocazione, anche all’interno della struttura, di tutte le attrezzature utili. Il grande piazzale esterno, già oggetto nei giorni scorsi di un generale rinnovamento delle coperture, è stato dotato di una nuova e funzionale staccionata di sicurezza, oltre che di un grande gazebo per aumentare il comfort dei piccoli ospiti. “Siamo lieti di aver potuto organizzare tanto rapidamente e bene questo centro estivo”, spiega la sindaca Marivera De Rosa, “Ciò è stato possibile anche grazie alla realizzazione dei lavori necessari in tempi record, per i quali ringrazio l’Ufficio tecnico, Responsabile e Operai, come tutti quelli che si sono adoperati per questa riuscita. É un’iniziativa che permette ai piccoli di stare in compagnia, facendo “il pieno” di aria buona, sole e allegria, cose sempre importanti ma ancora di più oggi, dopo i lunghi mesi di isolamento in casa. La partecipazione prevede un piccolo contributo, ulteriormente ridotto a scalare a seconda delle settimane di permanenza, ed è ancor più limato in caso di più appartenenti a uno stesso nucleo familiare.

Questa formulazione ci ha consentito di offrire un orario lungo di apertura quotidiana, utile ai bambini ma anche ai genitori che lavorano, inclusivo di pasti a menu bilanciati e merende, e ci ha permesso di ampliare al massimo la platea delle famiglie fruitrici, senza necessità di dover stabilire un numero chiuso, e ridotto, di utenti. L’auspicio è che i piccoli superino in fretta il ricordo dei disagi degli ultimi mesi, e vivano, con le loro famiglie, una bellissima estate”.