ELEZIONI REGIONALI 2024: IL DOCUMENTO POLITICO DI COLDIRETTI ABRUZZO; INCONTRO CON LUCIANO D’AMICO SULLE SFIDE DELL’AGROALIMENTARE

Si terrà DOMANI 13 febbraio alle ore 15.00 il secondo incontro di Coldiretti con i candidati alla Presidenza della Regione Abruzzo in vista delle prossime elezioni del 10 marzo per presentare il documento politico dell’organizzazione professionale rivolto a chi si candida a governare l’Abruzzo nei prossimi 5 anni. Dopo l’incontro con il candidato presidente del centrodestra Marco Marsilio nel Castello Orsini di Avezzano, domani sarà la volta del centrosinistra con Luciano D’Amico, rettore emerito dell’università degli studi di Teramo e professore ordinario di economia aziendale. Saranno presenti il Presidente regionale di Coldiretti Pietropaolo Martinelli, il direttore regionale Roberto Rampazzo e i quattro presidenti delle federazioni provinciali per una tavola rotonda in cui si affronteranno le principali criticità e sfide del mondo agricolo in Abruzzo. Tra i temi centrali ci saranno la carne sintetica, le emissioni degli allevamenti zootecnici, la necessità di sburocratizzazione, la fauna selvatiche e le difficoltà collegate alla riforma della politica agricola comunitaria.

«Il nostro documento politico, fatto di proposte concrete, ripercorre le problematiche più sentite dal mondo agricolo – dice il Presidente di Coldiretti Abruzzo Pietropaolo Martinelli – Sarà un momento di confronto con chi si candida a governare la nostra regione, con l’auspicio che l’agricoltura diventi il fulcro dell’economia abruzzese attraverso la risoluzione di problemi annosi e penalizzanti ma anche attraverso una visione che sappia cogliere le nuove opportunità di sviluppo”.