EMERGENZA COVID-19, LA REGIONE ABRUZZO HA INIZIATO AD EROGARE IL BONUS DI 1.000 EURO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

La regione abruzzo ha iniziato, finalmente ad erogare il bonus di 1.000 euro alle famiglie in difficoltà previsto dal bando finalizzato all’accesso dei benefici previsti dalla legge regionale numero 9 del 2020 per far fronte all’emergenza del Coronavirus. Fino ad oggi, sono in totale 1269 i nuclei familiari che ne hanno avuto diritto. L’erogazione del contributo avverrà fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro. Dopodichè, verranno fatti controlli sulla veridicità delle domande anche avvalendosi del supporto della guardia di finanza e dell’agenzia delle Entrate attraverso la stipula di protocolli d’intesa.