EMICICLO: SOSPIRI TRACCIA UN BILANCIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA NELL’ANNO 2020

Una conferenza stampa per tracciare un bilancio dei lavori dell’Assemblea legislativa regionale nell’anno appena trascorso. E’ questo il contenuto dell’incontro convocato dal Presidente Lorenzo Sospiri che si terrà martedì 12 gennaio 2021 alle ore 10.30, nella sala Ipogea di palazzo dell’Emiciclo. “Un’occasione per raccontare quanto di buono ha prodotto l’Assemblea che mi onoro di presiedere ed anche un modo trasparente di rendicontare le attività alla cittadinanza regionale – afferma Sospiri – Un momento che servirà anche a rilanciare l’azione legislativa regionale in favore di quei settori e categorie colpiti dalla pandemia e meritevoli dell’attenzione della Regione.” All’evento sono stati invitati i membri dell’Ufficio di Presidenza, i capigruppo consiliari, il Presidente del Corecom Abruzzo, il Difensore Civico, il Garante per i Detenuti, il Garante per l’Infanzia, i componenti della Commissione per le pari opportunità, il Presidente dello Iasric, Direttori e Dirigenti del Consiglio regionale. (red)