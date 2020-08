ESEMPLARI DI RAGNO VIOLINO AVVISTATI AL CENTRO DI AVEZZANO: IL LORO VELENO E’ MOLTO PERICOLOSO

Due esemplari della di “ragno violino” sono stati avvistati al centro di Avezzano. Questa specie, è molto pericolosa per il suo veleno che è molto tossico per l’uomo ed è in grado di sciogliere, letteralmente, i tessuti. Il primo caso di avvistamento, è stato segnalato da un idraulico il via Mazzini mentre stava riparando un galleggiante di un autoclave; il secondo, invece, è stato segnalato sulla porta di una cucina da una signora in un appartamento del centro cittadino. Il morso del ragno violino è indolore, insomma non si sente se non qualche ora più tardi: ma al contempo è molto velenoso. Tra i sintomi più diffusi segnaliamo irritazioni e arrossamento della pelle, gonfiore, eritemi, bruciore e formicolio, diminuzione della sensibilità nell’area colpita: nei casi limite potrebbero insorgere febbre alta, nausea e vomito, mal di testa, emolisi, trombocitopenia, mialgia, artralgia. Nel caso di comparsa dei sintomi più gravi è consigliato presentarsi immediatamente al pronto soccorso.