ESTATE CAPISTRELLANA: UN’ESPLOSIONE DI CULTURA, TEATRO, SPORT E MUSICA PER DUE MESI INDIMENTICABILI

L’estate è finalmente arrivata, e con essa la vivace atmosfera dell’Estate Capistrellana.

Per due mesi, residenti e visitatori si immergono in una varietà di esperienze coinvolgenti che spaziano dalle esibizioni teatrali entusiasmanti agli eventi sportivi emozionanti e concerti memorabili, attività che rendono l’Estate Capistrellana un momento speciale per tutti coloro che vi partecipano.

Cultura e Teatro:

L’Estate Capistrellana è rinomata per il suo impegno nel promuovere la cultura locale e internazionale. Durante questi due mesi, il centro della città si anima con serate letterarie con presentazioni di libri e spettacoli teatrali all’aperto, come la “Rassegna internazionale del Folklore – Capistrello Canta” passando per il “Teatro dialettale” fino ad “Arzibanda – musica, teatro ed Arte varia”, spettacoli di alto livello che permettono agli spettatori di godere di produzioni emozionanti sotto le stelle. Rimanendo tra gli astri, da non perdere è la “Passeggiata Stellare” sull’altopiano della Renga – un tour suggestivo delle costellazioni estive con l’osservazione di Saturno e la Luna al telescopio, scattando anche qualche foto ricordo dallo smartphone. Evento organizzato da “Appennini for all” – con il patrocinio del Comune di Capistrello ed idoneo anche a persone con disabilità motoria.

Sport ed Energia:

Per gli amanti dello sport, l’Estate Capistrellana offre delle giornate di attività all’aperto, le associazioni sportive locali organizzano la “Xrenga Combo Duathlon” – “La festa del Cacciatore” e la “The Color Run” immergendoci nel colore correndo, offrendo l’opportunità di mettersi alla prova e di unirsi alla comunità sportiva.

Musica e Spettacoli Live:

La musica è il cuore pulsante dell’Estate Capistrellana. Concerti, serate musicali e Cabaret si susseguono durante i due mesi estivi, offrendo una varietà di generi e artisti per tutti i gusti. Dalle frazioni al centro un concentrato di eventi come il “Rokka Festival” nel centro storico di Ricetto ed i concerti all’aperto nella rinnovata ed apprezzata piazza Risorgimento, dove si potrà ascoltare la musica dal vivo con un’offerta musicale coinvolgente che vedrà esibirsi le band – “Marsica centrale- Giada e i Blue note – Opera Seconda con il tributo ai mitici Pooh – Napoli tre punti e capo – e l’immancabile concertone finale con i leggendari “New Trolls”.

Spetterà a “Nduccio” il compito di aprire il mese di agosto con una serata di Cabaret, sarà l’occasione per ridere ancora una volta in compagnia di questo simpatico comico-cantante pescarese, al secolo Germano D’Aurelio, noto per aver inciso brani del calibro di “Radio Cafone”, “Sott’a la capanna”, “Lu ssetacce” e “Zappa Rap”.

Non mancherà lo spazio per i più piccini con i pomeriggi di animazione per bambini, giornate dedicate ai più golosi con lo “Street food” e la “Notte Bianca” dedicata allo shopping in città.

L’Estate Capistrellana è un’esperienza per trascorrere un’estate ricca di emozioni. Sia che siate residenti o visitatori, vi lascerà un ricordo indelebile ogni anno.