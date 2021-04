ESTRAZIONI GAS E GREGGIO, MARCOZZI: “AL FIANCO DEI SINDACI NELL’APPELLO AL PRESIDENTE DRAGHI PER REVOCARE LE AUTORIZZAZIONI”

“Ho ricevuto la lettera-appello firmata da 41 Sindaci abruzzesi e indirizzata al Presidente del Consiglio Mario Draghi in merito alla sospensione del provvedimento che autorizza 11 nuovi pozzi per l’estrazione di gas e di greggio in mare e in terraferma. Si tratta di un appello che condivido e di una battaglia che sosterrò al fianco dei Sindaci. Per anni mi sono battuta contro iniziative di questo tipo per difendere il nostro territorio, come accaduto con Ombrina Mare. Non ho intenzione di lasciare che certe vittorie rimangano trofei isolati, da esporre alla bisogna. Non mi sarei mai aspettata che un governo con il MoVimento 5 Stelle al proprio interno potesse avallare un’autorizzazione di questo genere, e mi auguro che ci sia un ripensamento il prima possibile. Fino ad allora, per coerenza e per necessità ambientale, mi opporrò con tutte le mie forze e con tutti gli strumenti a disposizione contro ciò che sta accadendo”. Lo afferma il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi.