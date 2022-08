FERRAGOSTO TINTO DI BLU A FOSSACESIA. GRANDE FESTA PER LA 21^ BANDIERA BLU

‘Amministrazione Comunale di Fossacesia, nell’ambito del cartellone degli eventi estivi Bellestate 2022, organizza la manifestazione “Il Ferragosto più Blu” per celebrare insieme a cittadini e turisti la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento assegnato per il 21^ anno consecutivo a Fossacesia.

Gli eventi prenderanno il via alle ore 5 del mattino del 15 agosto, sulla spiaggia libera davanti la vecchia stazione ferroviaria, con il concerto sax all’Alba d’autore by Elpidio Tornese. Alle 18, in diverse zone del Lungomare, protagonisti gli Overnova, giovani artisti di strada che coinvolgeranno fino alla mezzanotte il pubblico, proponendo un repertorio tra brani rock, di musica leggera e pop. La kermesse si concluderà alle ore 24, con lo sparo di fuochi pirotecnici a mare, nel tratto di spiaggia antistante il Baya Verde.

“La Festa della Bandiera Blu per Fossacesia è ormai diventata una piacevole ricorrenza – afferma il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -, frutto di un risultato collettivo. Il vessillo della Fondazione per l’Educazione Ambientale (FEE) è una certificazione di qualità di tutta la nostra accoglienza ed ogni anno è sempre più difficile ottenerla. I requisiti vengono controllati minuziosamente e se ne aggiungono di nuovi. Per questo tutta la città deve essere fiera di questo riconoscimento al quale tutti concorrono per una Fossacesia città pulita e ordinata nel solco della sostenibilità. La Bandiera Blu è una proclamazione importante. Chi viene qui trova qualità: nell’accoglienza, nel mare dichiarato eccellente dall’Arta, dalla Regione e dal Ministero della Salute che pubblica i dati; nelle attività commerciali e balneari; nei servizi pubblici; nella vigilanza e pulizia delle spiagge libere”.

Dal canto suo, l’assessore alla Cultura e agli Eventi, Maura Sgrignuoli sottolinea come “questo ventunesimo vessillo blu conferisce ancor più lustro alla nostra Fossacesia andava festeggiato con una manifestazione ad hoc che potesse coinvolgere l’intera cittadinanza e i turisti. Abbiamo organizzato questa festa davvero con grande entusiasmo, consapevoli dell’importanza di questo riconoscimento per il nostro territorio”. Nella presentazione della festa il sindaco e l’assessore sottolineano: “ogni evento di rilievo come la Bandiera blu, legata al rispetto per la natura si riversa positivamente su Fossacesia, città che si contraddistingue per la promozione della cultura dell’ambiente e relativa tutela”.