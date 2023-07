FESTIVAL DEI VINCITORI: “PREMIO GIUSEPPE CORSI CITTÀ DI CELANO”, APPUNTAMENTO PER VENERDÌ 28 LUGLIO 2023, ORE 21:30 LIZZA DEL CASTELLO PICCOLOMINI

Il “Festival Premio G.Corsi” nasce da un’idea lanciata dal Sindaco di Celano Ing. Settimio Santilli, durante la serata della X edizione del Premio Corsi, prontamente raccolta dalla Presidente dell’Associazione Corale Polifonica “Giuseppe Corsi”, Prof.ssa Maria Rosaria Legnini, e dai collaboratori Teresa Molinelli, Franco Marcanio, Domenica Carusi, Loreto Guerra, Vittoriana Di Renzo, Stefania Santariga, Pasquale Angeloni ed altri.

Il “Festival Premio G.Corsi” intende riunire i grandi musicisti che nel corso delle dieci edizioni del Premio, hanno ottenuto il giusto riconoscimento per la loro attività musicale, per il loro talento, per la loro brillante carriera, per il contributo importante che danno e hanno dato alla cultura musicale di Celano.

Il solco tracciato dal musicista barocco Giuseppe Corsi continua ad essere un percorso e una guida per generazioni di importanti musicisti, affermati professionisti a livello nazionale e internazionale, spesso lontani dalla città di Celano proprio per impegni artistici, ma sempre legati alla propria terra, con un forte senso di appartenenza e di attenzione alle tradizioni culturali e musicali.

Uno spazio doveroso e importante sarà riservato alle Associazioni Anfass e “La casa dei sogni” che svolgono attività socio-sanitaria con i ragazzi ospitati nelle strutture celanesi, ponendo attenzione agli aspetti appunto della socializzazione, della comunicazione e dell’inclusione che la musica riesce ad offrire.

Per una sera, tutti insieme, si darà vita ad un grande concerto di gala per festeggiare le dieci edizioni del “Premio Giuseppe Corsi – Città di Celano”.

Parteciperanno al concerto il:

– M° Marcello D’Angelo con l’Associazione musicale “Gli amici della Musica”

– M° Luciano Di Renzo con la Fisorchestra Celanese;

– M° Tonio Vitagliani(

– M° Giuseppe Iacobucci;

– M° Giulio Barbieri;

– M° Nunzio Cleofe;

– M° Annaluigia Marcanio;

-la bandaCittà di Celano diretto dal Maestro Giuseppe Iacobucci,

e i vincitori del “Premio Giuseppe Corsi alla Carriera”, ovvero il:

– M° Nazzareno Carusi;

– M° Enzo Filippetti;

– Soprano Bianca D’Amore;

– M° Claudio Junior Bielli;

– M° Carlo Cantelmi;

Parteciperanno anche:

– il Maestro di Laboratorio di liuteria Costanzo Marcanio;

– i familiari di Domenico Giuliani, premio Corsi alla memoria.

Il musicista Giuseppe Corsi, nato a Celano nel 1630, fu precursore della grande tradizione musicale della Città di Celano, davvero ricca di talenti. Infatti, una moltitudine di musicisti celanesi, nel corso dei secoli, ha operato mantenendo sempre viva la vena artistica musicale del territorio.

Il Premio Giuseppe Corsi intende promuovere la figura e le opere del musicista barocco e valorizzare la tradizione artistica e musicale della Città di Celano consolidata e in continuo sviluppo divenire, con figure di grande spessore nazionale ed internazionale alle quali viene riconosciuto dalla propria terra natia il loro alto valore professionale ed artistico.