FINA ALL’EVENTO DI ACTIONAID A ROMA: “SERVE CODICE PER LE RICOSTRUZIONI”

Il senatore Michele Fina è intervenuto oggi all’evento organizzato a Roma da ActionAid nell’ambito della campagna #sicuriperdavvero, per parlare del disegno di legge che ha presentato sull’adozione di un codice per le ricostruzioni, che renda finalmente la legge uguale per tutti i territori.

Fina sottolinea che “l’approvazione di una normativa unitaria è importante per non perdere le competenze acquisite, affinché i diritti siano validi in ogni occasione e ci sia sempre coinvolgimento del tessuto sociale. Serve avere a disposizione regole chiare e fisse così che ogni volta che accada una calamità si possa sapere cosa fare un attimo dopo per intervenire e ricostruire. E’ importante anche una normativa per consentire un’adeguata prevenzione dalle catastrofi, a partire dall’approvazione di una legge per il contenimento il consumo del suolo e per la rigenerazione urbana di cui ho chiesto una rapida calendarizzazione”.