FINA: “SERVE URGENTEMENTE PROROGA TRIBUNALI ABRUZZESI”

Vista la situazione di stallo che sta caratterizzando i tribunali abruzzesi di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, aggravata dalla carenza di personale che peggiora di settimana in settimana, e appurato che nonostante le continue offerte di collaborazione il governo e la maggioranza non sono intenzionate a risolvere la situazione in modo permanente e strutturale, crediamo che sia urgente la soluzione tampone di un’ulteriore proroga entro fine anno. Una proroga che serva ad avere il tempo di rivedere definitivamente la riforma e deliberare la riapertura dei nostri tribunali. Si proceda senza indugio. In questo anno si è perso tempo e quello che resta non basterà a trovare una soluzione definitiva, a meno che la maggioranza non firmi subito il mio progetto di legge o ne presenti uno fotocopia”: lo dichiara il senatore del Partito Democratico Michele Fina.