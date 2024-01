FINISSAGE DELLA MOSTRA “FUCINOLAND”: UNA GIORNATA DI LABORATORI A CONTATTO CON GLI ARTISTI

Chiuderà i battenti domenica la mostra “FucinoLand. L’uomo, il (suo) lavoro, i (suoi) luoghi” organizzata nell’ambito di MarsicaLand, festival diffuso dell’Agroalimentare. Per l’occasione il direttore scientifico, Ernesto Di Renzo, docente di Antropologia all’Università di Roma “Tor Vergata”, e il direttore tecnico, Giuliano Montaldi, presidente di Confcommercio Avezzano, hanno organizzato un “finissage”, una giornata piena di eventi per chiudere l’esposizione allestita nelle sale dell’ex scuola Montessori. L’appuntamento è proprio per domenica con un workshop che andrà avanti per l’intera giornata e che vedrà gli autori delle opere in mostra interagire con il pubblico sui significati dei loro lavori. “Al riguardo”, ha spiegato Di Renzo, “all’interno degli spazi del polo culturale ex Montessori verranno allestite delle postazioni didattiche dove, chiunque desidererà farne esperienza, potrà interagire direttamente con gli artisti e apprendere i rudimenti delle tecniche adottate per la realizzazione delle rispettive installazioni”. Quattro gli artisti che si metteranno a disposizione del pubblico a partire dalle 15.30: Carmine Di Pietro per la sezione pittura; Francesco Scipioni fotografia e food design, Alessandra Condello Intelligenza artificiale e 67051 fumetto. A completare l’evento un caffè letterario in programma alle 18 sul tema “Importanza e ruoli dell’editoria nella crescita culturale dei luoghi”, nel quale la casa editrice Radici esporrà il suo catalogo librario sull’Abruzzo e la Marsica con l’editore Gianluca Salustri che dialogherà con Alessio De Stefano sul suo saggio su Vincent Massari. La mostra, che rientra nel progetto ideato dalle associazioni di categoria con il supporto del Comune di Avezzano, della Regione Abruzzo, in particolare l’assessorato all’Agricoltura, attraverso il braccio operativo dell’Arap, della Provincia dell’Aquila, del Gal Marsica, del Patto Territoriale della Marsica, del Consorzio di Tutela Igp Patata del Fucino, proseguirà poi nei prossimi mesi in altre location della Marsica. Alle 19.30 ci sarà un momento di dibattito sul progetto Marsicaland a cura del professor Di Renzo. Durante la giornata, che inizierà alle 9.30 con l’apertura della mostra, ci sarà una degustazione di vini e di prodotti dolciari abruzzesi curati da MeFuGo, mercato Futuristico del Gusto di Avezzano.