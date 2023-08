FORMAZIONE PROFESSIONALE GRATUITA, INCONTRO PUBBLICO SULL’ALTOPIANO DELLE ROCCHE

Domani, giovedì 10 agosto, alle 11.30, nel ridotto della palestra polifunzionale “Lorenzo Sebastiani”, in piazzale “Aia della Fonte”, si terrà un incontro pubblico per illustrare le modalità di iscrizione al Programma Gol, che ha visto la sottoscrizione di una convenzione tra i Comuni di Rocca di Mezzo e Ovindoli e l’Ente di Formazione e Agenzia per il Lavoro, Lo Studio Formazione di Avezzano.

Saranno presenti gli amministratori di entrambi i Comuni dell’Altopiano delle Rocche, lo staff tecnico de Lo Studio Formazione e esperti dell’ufficio di collocamento.

Lo Studio Formazione offre un catalogo di circa 170 corsi, con il rilascio di una qualifica professionale, per tornare o per accedere per la prima volta, nel mondo del lavoro.

I Comuni di Rocca di Mezzo e di Ovindoli hanno offerto il patrocinio per promuovere il Programma Gol (Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), finanziato dal Pnrr (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza), tramite il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Abruzzo. L’adesione al Programma Gol offre un’importante opportunità ancor di più nelle aree più interne e montane, a forte rischio spopolamento.

Lo Studio Formazione di Avezzano per i propri corsi si avvale anche di una Scuola di Cucina, con sede a Magliano de’ Marsi, riconosciuta dalla Regione Abruzzo: La Corva Kitchen School.

Nello specifico, a Magliano sono attivi i corsi per il rilascio della qualifica da aiuto cuoco, pizzaiolo, pasticciere, operatore di panificio e operatore di pastificio, operatore di produzione della birra, cameriere della ristorazione, ai piani e maître.

Sono diversi i corsi in fase di attivazione anche per la promozione del turismo: da quello per accompagnatore cicloturistico, all’accompagnatore turistico, da quello da animatore, a quello da direttore tecnico di agenzia di viaggio.

Lo staff de Lo Studio Formazione, inoltre, lavora in sinergia con i tecnici dello Studio Srl, Società che si occupa di consulenza e servizi alle imprese, prevenzione e sicurezza negli ambienti del lavoro, igiene industriale e tutela ambientale e sistemi di gestione.

Sono decine i corsi di formazione che interessano anche l’area industria- artigianato (idraulico, elettricista, falegname, operatore dell’edilizia, magazziniere, gommista, carrozziere, sarto); il mondo del commercio (esempi: addetto alle vendite, fiorista, agente e rappresentante, vetrinista), dell’informatica (web designer, grafico pubblicitario, disegnatore Cad), dei servizi alla persona (istruttore fitness, assistente familiare, dermopigmentista) e dell’ufficio (addetto stipendi e paghe, segretario, operatore amministrativo e segretariale – quest’ultimo fa acquisire punteggio nelle graduatorie Ata) e della comunicazione e del marketing.