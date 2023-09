FOSSACESIA. GIOVANNI FINORO ABBANDONA LA MAGGIORANZA E ADERISCE AL GRUPPO MISTO

L’ex assessore svela le tensioni nascoste e promette battaglia per la realizzazione del programma elettorale

L’ex assessore comunale alla sicurezza, ora consigliere comunale Giovanni Finoro, lascia il gruppo di maggioranza “Per Fossacesia con Enrico Di Giuseppantonio Sindaco” per aderire al gruppo misto.

Finoro aveva rassegnato le proprie dimissioni a causa della mancanza dei presupposti per un impegno attivo e concreto all’interno della giunta comunale dopo la rottura del rapporto di fiduciario con il primo cittadino.

Dopo le sue dimissioni da assessore, Giovanni Finoro si aspettava uno scatto d’orgoglio da parte di altri componenti della maggioranza, ma ciò non è avvenuto. Le ragioni di questa mancanza di onestà verso sé stessi e i cittadini rimangono conosciute solo agli interessati.

“Non tutti hanno il coraggio di fare un passo indietro per affermare la realtà dei fatti e fare valere le proprie opinioni – afferma l’ex assessore Finoro – Il grosso malumore presente nella maggioranza viene deliberatamente nascosto ai media e all’opinione pubblica. Le voci di dissenso vengono fuori solo lontano dal palazzo comunale, al suo interno si fa finta di nulla come se non esistessero.”

La scelta del consigliere rappresenta un passo significativo del suo impegno civico nei confronti dei cittadini di Fossacesia e dell’intera città. Ora sarà libero di valutare serenamente e in piena coscienza i provvedimenti proposti dalla maggioranza e di votare solamente ciò che ritiene opportuno per Fossacesia.

“Il mio obiettivo – continua Finoro – rimane quello di essere da stimolo per l’amministrazione comunale affinché rispetti a pieno e in toto il programma elettorale con cui ci siamo presentati davanti agli elettori. A partire dagli importanti progetti videosorveglianza, già finanziata, e la realizzazione del nuovo parco urbano in via Bachelet. Continuerò a spronare l’amministrazione comunale affinché mantenga fede alle promesse fatte in campagna elettorale alla nostra comunità.”

“Sono determinato a dare il mio contributo – conclude Finoro – alla concreta realizzazione del programma elettorale. Di giorno in giorno sarò da pungolo alla giunta comunale per accelerare e portare a compimento le nostre promesse.”