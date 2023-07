FRANCESCO MAIORANI E’ IL NUOVO PRESIDENTE DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DI CONFINDUSTRIA. ELETTO ALL’UNANIMITA’ NELL’ASSEMBLEA CHE SI E’ SVOLTA ALL’AQUILA

Francesco Maiorani, 35 anni, responsabile risorse umane e delle relazioni sindacali dello stabilimento di Avezzano della Burgo Group spa, è il nuovo presidente del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno. E’ stato eletto, all’unanimità, nel corso dell’assemblea elettiva, che si è svolta all’Aquila, al ristorante “Lo scalco”. Il presidente Maiorani, che succede a Laura Tinari, resterà in carica per il quadriennio 2023-2027. L’assemblea ha proceduto anche all’elezione del consiglio direttivo, di cui fanno parte Edoardo Martignoni (Filmet srl) e Riccardo Silvagni (R.A.S.M. Valleverde s.r.l), entrambi eletti vice presidenti, Jacopo Caso (Green Meta Industry srl) e Sarra Alessandro (Sarra Marmi srl). “E’ un onore poter guidare il gruppo dei Giovani di Confindustria”, ha dichiarato Maiorani, “ringrazio il gruppo uscente, la presidente Tinari e il consiglio con cui abbiamo lavorato insieme in questo periodo. Ci accingiamo ad un nuovo mandato con delle linee programmatiche semplici, fondati su aspetti fondamentali su cui ritengo sia fondamentale lavorare: fare gruppo e sinergia e rinforzare la compagine associativa dei giovani”. Tra gli obiettivi di mandato, una particolare attenzione al mondo della scuola. “Lavoreremo molto con gli istituti scolastici”, ha sottolineato il presidente Maiorani, “con progetti di condivisione con Confindustria e le altre aziende associate per operare con gli studenti che sono gli imprenditori e i lavoratori di domani. Su questo saremo supportati dal prezioso contributo di Confindustria come il progetto con l’Its che si sta portando avanti. Mi piacerebbe affrontare, inoltre, il tema della sostenibilità e della cultura di impresa sostenibile, di cui oggi si parla molto nelle aziende, ma che è bene sviscerare un po’ più nel dettaglio attraverso la condivisione di competenze che le aziende hanno fatto”. Un asse portante sarà la sinergia programmatica con il Consiglio generale di Confindustria e con le altre territoriali. Verrà portato avanti il progetto dei Consigli itineranti nelle diverse zone della provincia dell’Aquila “in quanto”, ha concluso il presidente, “ci sono realtà imprenditoriali nuove che è giusto conoscere con le attività che svolgono, per individuare il valore aggiunto che possono dare al gruppo e al territorio”.