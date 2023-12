FRANCO PARIS, DI LUCO DEI MARSI, È IL NUOVO PRESIDENTE PROVINCIALE PENSIONATI DELLA COLDIRETTI L’AQUILA

È Franco Paris, 75 anni imprenditore agricolo luchese, il nuovo Presidente provinciale pensionati della Coldiretti L’Aquila. La sua storia in Coldiretti è addirittura iniziata all’età di 12 anni, quando suo padre Ciro, a sua volta associato dal 1950, lo iscrisse come coadiuvante dell’azienda agricola di famiglia. L’elezione è avvenuta in occasione dell’assemblea provinciale dell’associazione che si è tenuta a Paterno. “Questo incarico mi lusinga e mi fa davvero molto piacere perché mi dà l’opportunità di rappresentare la categoria degli agricoltori pensionati, allo scopo di ben valorizzare tutta la loro esperienza – dichiara entusiasta Franco Paris, neo presidente provinciale dei pensionati aquilani di Coldiretti- il contributo che vorrò dare riguarda vari settori, ad esempio, vorrei impegnarmi per far equiparare le pensioni degli imprenditori agricoli a quelle di altre categorie. Penso inoltre – continua Paris – a creare momenti di riflessione e di confronto su problematiche sociali, ma anche ad organizzare eventi, convegni e viaggi culturali mirando a valorizzare il nostro territorio fucense”. Come presidente dell’associazione culturale agricoltori marsicani invece, Franco Paris, recentemente, ha anche collaborato con Marsicaland, la rassegna di prodotti locali nella quale si è anche parlato del libro dell’associazione dal titolo “dalla rete all’aratro”, le cui immagini fotografiche sono esposte nella sala ex Montessori di via Fontana ad Avezzano.