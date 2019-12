GESTIONE E PARTECIPAZIONE A BANDI PER ARCHITETTI ARRIVA ANCHE NEL NOSTRO TERRITORIO LA PIATTAFORMA CONCORSI AWN.IT

Siglata a Pescara l’intesa fra l’ordine provinciale e il consiglio nazionale per l’utilizzo della piattaforma dedicata ai concorsi di progettazione, all’insegna della qualità architettonica degli interventi. Il ricorso ai concorsi di progettazione consente infatti alle stazioni appaltanti di selezionare le idee e i progetti piuttosto che i progettisti, garantendo che le opere realizzate rispondano nel miglior modo possibile ai reali bisogni che le hanno promosse.

Questo ed altri punti sono stati trattati in occasione dell’incontro di martedì pomeriggio – Quale città – organizzato al museo Vittoria Colonna a Pescara dall’ordine degli Architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Pescara.

In programma interventi dedicati alla visione delle città del futuro, con particolare riferimento al ruolo dell’architetto. A margine dell’incontro è stata quindi siglata l’intesa fra l’ordine pescarese e il consiglio nazionale, per l’utilizzo anche nel nostro territorio della piattaforma concorsi Awn.it, dedicata appunto alla gestione informatizzata dei concorsi di progettazione.

Con la firma di Giuseppe Cappochin, presidente del consiglio nazionale degli architetti e di Angelo D’Alonzo, presidente dell’ordine locale, ecco dunque uno strumento ideale per valorizzare le professionalità dei progettisti, garantendo tempi ridotti e la massima trasparenza delle procedure. La piattaforma è messa a disposizione dei committenti pubblici o privati gratuitamente, a patto che il concorso che si intende bandire sia a due gradi, con riconoscimento di un premio adeguato ai concorrenti che sono selezionati per il secondo grado, e l’affidamento al vincitore dei successivi livelli della progettazione e della direzione dei lavori o della direzione artistica.

“Con l’accordo siglato, l’ordine degli architetti della provincia di Pescara – commenta il presidente Angelo D’Alonzo – condividendo la politica di promozione lanciata dal consiglio nazionale, vuole stimolare nel proprio territorio il ricorso alla pratica del concorso di progettazione a due gradi, con l’obiettivo di promuovere la qualità architettonica nella realizzazione di opere di committenza pubblica o privata. Investire nei concorsi di progettazione significa investire nel futuro delle nostre città. Un’opera ben progettata dura più a lungo, riduce il consumo di risorse e il numero degli interventi di manutenzione, accresce la qualità ambientale ed è in grado di attrarre ulteriori investimenti”.