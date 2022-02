GIRO D’ITALIA, FEBBO: L’ABRUZZO GRANDE PROTAGONISTA DELLA CORSA ROSA

“L’ incontro che si è svolto nei mesi scorsi a Milano, al quale ho partecipato con il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e Maurizio Formichetti ha prodotto il risultato sperato che oggi, in conferenza stampa, abbiamo potuto illustrare. L’Abruzzo sarà grande protagonista al prossimo Giro d’Italia con due tappe, la Isernia-Blockhaus la Pescara-Jesi del 15 e 17 maggio. Questo vuol dire che la carovana rosa arriverà in Abruzzo per poi rimanere nella giornata di riposo e poi per la successiva partenza. Saranno 3 giorni nei quali la nostra regione sarà all’attenzione dei media nazionali e internazionali. L’attenzione che il governo regionale mostra nei confronti del Giro d’Italia ci ha permesso di averlo per il sesto anno consecutivo, cosa non facile, e peraltro ci può fare da apripista anche per l’edizione del 2023”. E’ quanto ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale a margine della conferenza stampa di questa mattina a Pescara.