GIULIANOVA. AL VIA IL RIMBORSO DEI TICKET PER LA MENSA SCOLASTICA

La Giunta Costantini ha deliberato il rimborso dei ticket acquistati per la mensa scolastica con riferimento all’anno 2019/2020, di cui i genitori non hanno usufruito a causa della sospensione di tutte le attività didattiche per l’emergenza sanitaria.

La domanda di rimborso può essere presentata compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Comune di Giulianova (https://www.comune.giulianova.te.it/pagina0_home-page.html) o a disposizione al front-office della sede comunale in via Piave, nei giorni di ricevimento al pubblico (martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle 12.30) e consegnata a mano allo specifico sportello della Pubblica Istruzione.

All’istanza di rimborso, che va presentata entro il 30 giugno 2020, vanno allegati i ticket originali non utilizzati e la fotocopia di un documento di riconoscimento.