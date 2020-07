GIULIANOVA: LA PROTEZIONE CIVILE DISTRIBUISCE LE MASCHERINE CHIRURGICHE AI 400 BENEFICIARI DEI PRIMI DUE AVVISI DEI BUONI SPESA

Il Comune di Giulianova comunica che i volontari di Protezione Civile effettueranno domani, sabato 04 luglio, la distribuzione delle mascherine ai 400 beneficiari giuliesi dei primi due avvisi dei Buoni Spesa. La consegna avverrà nel parcheggio a fianco alla sede del Centro Operativo Comunale (ex Casa Cantoniera), sulla Statale Adriatica 16, in via Galileo Galilei n. 16. Si raccomanda agli assegnatari dei Buoni Spesa di recarsi a ritirare i dispositivi di protezione individuale dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Il ritiro delle mascherine sarà possibile da parte di un componente del nucleo familiare beneficiario, esibendo la tessera sanitaria.