GLI STUDENTI DELI’ISTITUTO “A. ARGOLI” DI TAGLIACOZZO E LA BELLEZZA DELLA LEGALITÀ

Martedì 9 aprile 2024, presso il Teatro “Talia” di Tagliacozzo, si è svolto un convegno organizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, dedicato alla conoscenza e al contrasto di alcune delle forme di criminalità che spesso attecchiscono tra i più giovani.

Una folta rappresentanza di studentesse e studenti dell’ITET “A. Argoli” di Tagliacozzo ha partecipato all’incontro, reso possibile grazie al lavoro della Compagnia dei Carabinieri di Tagliacozzo, guidata dal Capitano Marco Passamonti e dal Luogotenente Giovanni Di Girolamo.

Il convegno ha avuto la finalità di raccontare ai giovani il fascino e la bellezza della legalità ma anche di far comprendere i pericoli che si nascondono dietro atteggiamenti insidiosi che possono sfociare facilmente in fenomeni di bullismo o, in casi drammatici, di femminicidio. L’incontro si inserisce in una cornice più ampia che vede gli studenti affrontare, durante l’intero anno scolastico e con metodologie e strumenti diversi, riflessioni su tematiche socialmente rilevanti e cruciali per il vivere nel presente.

“La nostra idea di scuola è quella in cui la didattica tradizionale viene integrata da occasioni come questa” chiosa la Dirigente scolastica Clementina Cervale “in cui i nostri ragazzi vengono preparati a vivere tutte le sfide che la contemporaneità presenta loro”.