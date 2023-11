Guida al corretto uso degli integratori sportivi

In tutto il mondo, ci sono milioni e milioni di persone che consumano gli integratori sportivi, per ragioni che possono variare a seconda dei casi: c’è chi desidera avere muscoli più forti e chi ha intenzione di perdere peso; più in generale, si può avvertire la necessità di migliorare le proprie performance in ambito sportivo, a livello amatoriale o professionale. In tutti questi casi vale la pena di rivolgersi a BestBody, il negozio di integratori per lo sport che mette a disposizione una vasta gamma di prodotti per soddisfare le esigenze più diverse.

Perché c’è bisogno degli integratori sportivi

Gli integratori vantano un livello di popolarità molto elevato soprattutto per gli sport professionistici e agonistici. Nel corso di una competizione, infatti, poter contare su un piccolo aiuto supplementare è in molti casi importante e segnala la linea di demarcazione fra un successo e un’opportunità sfuggita di mano per pochi centimetri o pochi decimi di secondo. Va comunque specificato che gli integratori sportivi garantiscono importanti vantaggi a coloro che non hanno particolari aspirazioni agonistiche: per esempio chi va in palestra o comunque si allena per tenersi in forma.

Gli integratori palestra e i nutrienti essenziali

Il corpo di chi si allena con regolarità o fa sport necessita di un apporto consistente di nutrienti essenziali. È chiaro che quasi tutti i nutrienti in questione dovrebbero essere messi a disposizione dal cibo e dai pasti quotidiani: questo è il motivo per il quale sarebbe auspicabile poter seguire una dieta equilibrata e sana. Gli integratori sportivi, d’altro canto, si possono rivelare preziosi per non andare incontro a carenze nutrizionali quando ci si allena o in occasione delle competizioni. A prescindere dalla cura con la quale si segue un regime alimentare, infatti, non è detto che il cibo che si consuma garantisca il necessario apporto di nutrienti per il corpo.

Le caratteristiche di un integratore sportivo

Un integratore sportivo può essere definito come una fonte concentrata di micronutrienti e macronutrienti. Esso contiene grassi, carboidrati, amminoacidi, proteine, vitamine e altre sostanze hanno un effetto fisiologico o nutrizionale. Questi integratori sono disponibili in vari formati: in polvere o in capsule, ma anche in liquidi o compresse. Ci sono diverse ragioni per cui si potrebbe decidere di assumere un integratore sportivo: per esempio per accrescere la resistenza e l’energia nel corso della performance, oppure per costruire la massa muscolare, o ancora per migliorare semplicemente il proprio benessere e la propria salute.

I minerali e le vitamine negli integratori alimentari sport

Quando ci si allena tanto, è inevitabile che l’organismo abbia la necessità di un supplemento di minerali e di vitamine. In particolare, potrebbe crescere il fabbisogno di vitamina B, che è un micronutriente grazie al quale il cibo può essere convertito in energia, utile per far sì che il corpo sia in grado di usare le proteine. Non solo: un’integrazione di vitamina C e di vitamina E contribuisce a diminuire l’indolenzimento dei muscoli in seguito a un esercizio molto intenso. Il magnesio, invece, è prezioso per contrastare l’affaticamento muscolare, a maggior ragione nel caso in cui si segua una dieta dal contenuto ridotto di questo minerale.

A cosa servono i complessi multivitaminici

Per gli sportivi vengono formulati dei complessi minerali e multivitaminici, utili per le persone attive grazie alla quantità di nutrienti richiesti dall’organismo nel momento in cui si fa esercizio. Molto importanti sono anche gli acidi grassi essenziali come gli omega 3, che non vengono sintetizzati dal corpo umano e di conseguenza devono essere introdotti dall’esterno. Questi elementi sono indispensabili per un rendimento fisico e psicologico ottimale, in quanto favoriscono la salute della vista, del cervello e del cuore. Grazie agli omega 3 il sistema immunitario viene potenziato ed è possibile tenere sotto controllo la pressione e i trigliceridi. Questi acidi grassi servono a beneficiare di prestazioni sportive ottimali, in quanto diminuiscono l’indolenzimento muscolare al termine della performance. Integrarli nei periodi di allenamento più intenso è un’idea eccellente, a maggior ragione se combinati con i carboidrati e con gli amminoacidi a catena ramificata, dato che in questo modo accrescono i tassi di sintesi proteica con il conseguente incremento della massa muscolare.