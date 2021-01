I passi da fare per raggiungere la libertà finanziaria

Raggiungere la libertà finanziaria è un grande obiettivo, ma un obiettivo che può essere raggiunto attraverso sforzi costanti nel tempo. Diventare ricchi è possibile con la giusta formula e processo. In questo post scoprirai i passaggi per la libertà finanziaria e il successo finanziario.

Stai cercando di diventare finanziariamente libero? La libertà finanziaria ti sembra sorprendente? E se potessi diventare finanziariamente libero? E se potessi saltare il tuo tragitto giornaliero e trascorrere del tempo con i tuoi amici o la tua famiglia senza interruzioni tutto il giorno? Non sarebbe fantastico?

Potrebbero servirti degli intermediari per investire sul forex, a un certo punto. Ma intanto, studia bene quale dovrebbe essere la tua strategia a breve e a lungo termine.

Non commettere errori, la libertà finanziaria è un obiettivo piuttosto elevato, ma è possibile. Se decidi che la libertà finanziaria è ciò che vuoi, ci sono una serie di abitudini di finanza personale che puoi coltivare per diventare ricco. Se vuoi migliorare le tue finanze personali, vorrai sicuramente leggere questo articolo fino in fondo.

In questo articolo, condivideremo con te un piano in alcune fasi per raggiungere l’indipendenza finanziaria, l’obiettivo finale della finanza personale. Prima però, parliamo di cos’è la libertà finanziaria e perché diventare finanziariamente liberi dovrebbe essere un tuo obiettivo.

Cos’è la libertà finanziaria?

Prima di parlare dei passaggi per raggiungere la libertà finanziaria, parliamo di cos’è la libertà finanziaria e perché dovresti preoccuparti della libertà finanziaria.

La libertà finanziaria, o anche conosciuta come indipendenza finanziaria, è la capacità di fare ciò che vuoi con il tuo tempo e la tua energia senza doversi preoccupare del denaro. Essere finanziariamente liberi potrebbe significare avere abbastanza soldi risparmiati in conti bancari e investimenti in cui non è più necessario lavorare.

Libertà finanziaria potrebbe anche significare possedere una serie di aziende che ti forniscono un flusso di cassa sufficiente per farti pagare le bollette ogni mese senza dover lavorare. Diventare finanziariamente liberi è qualcosa che tutti vogliono nel profondo (che lo sappiano consapevolmente o lo sappiano inconsciamente), ma non tutti sanno come arrivarci, o sanno perché sarebbe potenziante.

Per noi, la libertà finanziaria significa essere in grado di fare quello che vogliamo fare quando vogliamo farlo. Niente sciocche riunioni aziendali, niente parlare con colleghi invadenti, niente spostamenti – lavorare solo sugli hobby e sulle mie passioni.

Cosa pensi? Non sarebbe bello potersi svegliare ogni giorno e fare ciò che ti appassiona? Questo è il significato della libertà finanziaria. Ora passiamo ai passaggi per la libertà finanziaria.

I passi verso la libertà finanziaria

Potresti aver già sentito parlare dei passaggi per la libertà finanziaria. Forse non l’hai fatto.

I piccoli passi verso la libertà finanziaria di Dave Ramsey

Crea un fondo di emergenza da mille euro

Paga tutti i debiti usando la palla di neve del debito

usando la palla di neve del debito Risparmia dai 3 ai 6 mesi di spese

Investi il ​​15% del reddito familiare in pensione ante imposte

Finanziamenti universitari per i bambini

Paga a casa presto

Crea ricchezza e dai

Se una persona non ha mille euro in banca, allora dovrebbe essere l’obiettivo numero uno sulla via della libertà finanziaria. Quindi, estinguere il debito dei consumatori e iniziare a risparmiare per il futuro.

Infine, diventa completamente libero dai debiti e condividi la tua ricchezza con i meno fortunati. Se segui questi passaggi, diventerai ricco, non abbiamo dubbi in merito.

Segui dei seminari di alto livello che trattano la liberta finanziaria

L’unico modo per ottenere la libertà finanziaria è liberarsi dei debiti e rimanere così. Solo quando la tua situazione finanziaria non controlla più ogni aspetto della tua vita puoi dire di avere libertà finanziaria.

Per le persone che sono in gravi difficoltà finanziarie, è disponibile un aiuto. Dalla consulenza sul credito ai libri di auto-aiuto, sarai in grado di trovare un modo per aiutarti a gestire il tuo debito. Ci sono anche molte aziende che offrono seminari che si occupano di ottenere la libertà finanziaria. Questi seminari sono generalmente tenuti da istituzioni finanziarie o esperti finanziari.

I tipi di materiale trattati in questi seminari differiscono tra i diversi seminari; tuttavia, la maggior parte ha lo stesso tema. Si tratta di istruirti sulla gestione del debito e su come pianificare i tuoi soldi.