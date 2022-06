I VICINI AVVISANO IL PROPRIETARIO DI UNA VILLETTA CHE CI SONO I LADRI IN CASA | INVECE, INSIEME AI CARABINIERI, TROVA L’AMANTE DELLA MOGLIE

Al ladro! O meglio, all’amante! No, non si tratta di una barzelletta che ha come protagonisti i carabinieri, ma della realtà. Un uomo, allontanatosi dalla sua villetta di Ceccano, in provincia di Frosinone, per motivi di lavoro, ha ricevuto una telefonata dai propri vicini, convinti che un ladro stesse entrando in casa sua. L’uomo, dopo aver avvertito i carabinieri, è tornato insieme a loro nella propria abitazione, ma anziché ritrovarla svaligiata, si è imbattuto in un ladro…di moglie. La persona che i vicini avevano visto entrare nella casa adiacente era, infatti, l’amante della consorte del proprietario. Il ladro di cuori ha provato a fuggire, ma è stato fermato e identificato Spesso la curiosità uccide il gatto, ma in questo caso ha solo portato un uomo a essere avvisato e poi…salvato! Che nessuno ora, però, chiami i carabinieri nel caso vedesse una donna estranea entrare in quella casa.