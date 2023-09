IL COLLELONGHESE, COMM. VALENTINO PISEGNA, IN RAPPRESENTANZA DE L’ “ORDEN DEL CAMINO DE SANTIAGO”, A SAN PIETRO IN VINCOLI PER L’ESPOSIZIONE PER IL CENTENARIO DELLA ‘VIRGEN DE LA ALTAGRACIA’

È stata inaugurata nella Basilica di San Pietro in Vincoli l’esposizione di pittura allestita per commemorare il centenario dell’incoronazione canonica della Vergine di Altagracia, Madre e Patrona della Repubblica Dominicana. A fare gli onori di casa il rettore della Basilica e l’ambasciatore presso la Santa Sede S.E. Luìs Emilio MONTALVO ARZENO, il quale, dopo aver salutato gli ospiti ha lasciato la parola all’Arcivescovo de San Pedro de Macoris Santiago RODRIGUEZ e al Presidente del Centro de Estudios Altagracianos ALCIDES DIAZ BATISTA che hanno spiegato come è nata l’idea della collettiva d’arte. L’inaugurazione è stata arricchita dalla presenza di un soprano che ha eseguito alcuni brani e letto alcuni passi della Divina Commedia. Tra le numerose opere spicca quella realizzata dall’artista GEO RIPLEY, antropologo, docente, alto Funzionario del Ministero della Cultura, Commendatore per la Repubblica Dominicana della Fondazione spagnola Orden del Camino de Santiago e amico del Commendatore decano per l’Italia Cav. Dr. Valentino Pisegna, ospite insieme alla sua Signora Paula dell’Ambasciata Dominicana presso la Santa Sede.

La mostra rimarrà aperta, secondo gli orari della Basilica, fino al giorno 28.