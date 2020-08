Il dono di Danilo Ciaccia a ‘MammaMarsica’

“MammaMarsica”, ma se si fosse titolato MammaNew York, o MammaOslo, oppure ancora MammaKinshasa, il messaggio sarebbe comunque arrivato deciso e chiaro.

Stiamo parlando dell’ultimo lavoro musicale del cantante celanese Danilo Ciaccia, venuto alla luce per onorare dal Canada, Paese in cui l’artista si è trasferito da qualche anno, le proprie origini.

Un brano che spacca, un tormentone di quelli che impareremo a memoria, e che, soprattutto, racconta le radici di un popolo profondamente segnato dalle vicende che hanno caratterizzato la sua stessa storia.

Danilo Ciaccia

Il video clip girato tra Canada, Stati Uniti e in quell’Abruzzo che Danilo definisce “l’ombelico italiano”, è il filo conduttore a ritmo incalzante di rap di tutto il brano. Non vi si racconta soltanto la bellezza dei luoghi abruzzesi e l’enorme patrimonio culturale della nostra terra – probabilmente mai valorizzato abbastanza e di cui la chimera (opera del conterraneo Giancarlo Sociali) stretta nel pugno di uno mano ne è simbolo – MammaMarsica è l’estate che abbiamo lungamente atteso in questi mesi, i colori caldi dei campi, la nostalgia di quel lago che non c’è più, ma prima di ogni cosa è un messaggio di forte identità culturale, la più forte all’interno dello stesso Abruzzo.

Parola dopo parola, nota dopo nota il brano ripercorre la storia di un popolo votato alla resilienza, abituato ad addii lunghi cent’anni, forgiato da valori indelebili in dote soltanto ai grandi guerrieri. La voce di Danilo ne sottolinea ogni dettaglio, richiama a sé ogni paese limitrofo, ne scandisce il nome, quasi a cercare una carezza da chi è rimasto a casa ad aspettare un ritorno.

La modernità si fonde con il passato, i grattacieli metropolitani si sovrappongono al sito archeologico di Alba Fucens e poi, quella frase che ogni cittadino del mondo tiene dentro sé: “Ama la tua terra ma viaggia più che puoi, e le storie che ti ha insegnato MammaMarsica non scordarle mai. Mai.”

Grazie, Danilo. Per averci ricordato tra mille ritmi e colori chi siamo veramente.