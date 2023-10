IL GIRO D’ITALIA TORNA AD AVEZZANO DOPO 21 ANNI. LA TAPPA PARTIRÀ IL 12 MAGGIO DAL CAPOLUOGO MARSICANO PER NAPOLI, DI PANGRAZIO: “GRANDE OPPORTUNITÀ PER INTERO TERRITORIO”

Il Giro d’Italia torna da Avezzano dopo 21 anni. La corsa più famosa dell’anno tornerà ad elettrizzare tutta la Regione Abruzzo, ma questa volta, la bandiera a scacchi sventolerà nella città capoluogo della Marsica.

Una liaison, quella tra la corsa sulle due ruote tra le più dure e affascinanti al mondo e la Regione più verde d’Europa, che continua ad accendere di successi ed entusiasmi cittadini, sportivi, media e località. Così come stabilito e programmato da Rcs, le mete rosa in Abruzzo saranno Avezzano, Prati di Tivo, Francavilla al Mare e Martinsicuro. Il capoluogo della Marsica si è candidato ed è stato scelto come tappa per la partenza, assieme a Prati di Tivo. La presentazione ufficiale del calendario rosa è avvenuta a Trento, presso il Teatro Sociale, in occasione della sesta edizione del Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing. Per l’amministrazione comunale, sono stati presenti il vicesindaco Domenico Di Berardino e il portavoce Armando Floris.

La carovana rosa partirà dal capoluogo marsicano il 12 maggio in direziona Napoli, per una tappa di 206 chilometri.

“Una medaglia sportiva che meritiamo – commenta il sindaco Giovanni Di Pangrazio – sia come città che come popolazione. Non dimentichiamoci, infatti, che Avezzano ha dato i natali a grandi nomi dello sport. Non a caso abbiamo una statua dedicata a Vito Taccone inaugurata a maggio 2023 a Piazza Cavour che, con una grande festa di popolo e di identità, ha sancito, in qualche modo, l’inizio di un percorso lungimirante sulla riscoperta del ciclismo nella Marsica, fatto di bersagli prestigiosi da centrare, primo fra tutti la presenza del Giro d’Italia ‘a casa nostra’. La partenza da Avezzano significa tanto: innanzitutto atleti da ogni parte del mondo che verranno a sostare e a pernottare da noi per qualche giorno e poi la gloria di battezzare quella che sarà senza dubbio una corsa entusiasmante. Felice di questo traguardo, Un plauso va indirizzato al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio per la promessa mantenuta e l’impegno dimostrato nei confronti di Avezzano e dei suoi cittadini. Ringrazio l’assessore allo sport, Pierluigi Di Stefano, per il lavoro strategico portato avanti in questi mesi e tutti i cittadini e le associazioni del territorio che hanno sposato la sfida.

Il 107esimo Giro d’Italia si svolgerà dal 4 al 26 maggio 2024 con numeri, anche economici rappresentati proprio nel meeting di Trento: un indotto economico 2 mld di euro di beneficio economico complessivo generato dal Giro sul territorio, 15 milioni di valore generato sul territorio come eredità (ciò che resta per gli investimenti in infrastrutture), 620 milioni di impatto immediato e, soprattutto, quasi la metà degli spettatori costituiti da nuovo pubblico, per un evento capace di attrare nuovi appassionati.

“Il prossimo 20 ottobre – spiega il vicesindaco Di Berardino – i tecnici di Rcs verranno ad Avezzano per effettuare un sopralluogo mirato. La corsa potrebbe partire da Piazza della Repubblica, quindi proprio di fronte al Municipio della città, casa di tutti i cittadini ma questi aspetti sono ancora da decidere. Avezzano sarà la protagonista nazionale assoluta, per una giornata intera di sport, diventando luogo baricentrico per stampa, tifo e appassionati”. Gli atleti in sella sfrecceranno anche di fronte alla statua del Camoscio d’Abruzzo.