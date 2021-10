IL KARATE AVEZZANESE GRANDE PROTAGONISTA AI CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI 2021

Le A.S.D. Karate Body & Soul Avezzano e Karate Sporting Club Avezzano, Società integrate del Centro Sportivo PalaWinnwerTeam e dirette dai Mì Vittorio Bucceri, Francesco Biagiotti e Lidio Falcone sono state grandi protagoniste ai Campionati Regionali Assoluti di Karate 2021 svoltisi al Palasport Giovanni Paolo II di Pescara domenica 10 febbraio 2021 e validi per la Qualificazione alla Finale del Campionato Italiano di categoria.

Di Seguito riportiamo gli iscritti e relativi risultati degli atleti della compagine avezzanese:



Diego Di Cesare cat. 60 Kg Maschile – 1° Classificato;

Pierfrancesco Di Nicola cat. 84 Kg Maschile – 1° Classificato;

Giada Ciofani cat. 61 Kg Femminile – 2^ Classificata.

Tre atleti, 3 podi, 2 Ori e 1 Argento. Inoltre Società Campione Regionale Assoluta 2021. Si sono qualificati per la Finale del Campionato Italiano di categoria che si terrà il prossimo 15, 16 e 17 ottobre al PalaFIJLKAM di Ostia Lido (RM): Diego Di Cesare, Pierfrancesco Di Nicola, Giada Ciofani e Giorgia Di Cosimo già qualificata di diritto perché medaglia di bronzo al Campionato Italiano Under 21 a maggio di quest’anno.

Invece ieri, sabato 09 ottobre 2021, a Rijeka-Croazia, Alessia Novelli e Giorgia Di Cosimo rispettivamente nella cat. 48 Kg Juniores e 68 Kg Under 21 Femminili, aggregati con la A.S.D. Budo Lacassia di Torino, hanno partecipato al Karate Croazia Open torneo valido per il Ranking WKF (World Karate Federation). La giovanissima Alessia ha mostrato grandi qualità tecnico tattiche ma ha pagato il costo dell’inesperienza internazionale ed ha dovuto cedere il passo ad una più esperta atleta slovacca; mentre la più esperta Giorgia ha stravinto il primo incontro con un’atleta slovena, a seguire è stata battutta da una fortissima atleta slovacca che poi ha vinto la categoria; ripescata, per una molto dubbia decisione arbitrale non ha superato l’incontro decisivo che l’avrebbe portata a disputare la finalina per il 3° e 5° posto. Atlete determinate che hanno avuto il coraggio di affrontare un competizione di così alto livello.

Grandissima la Soddisfazione per dirigenti, tecnici e associati tutti dei due Team avezzanesi che attendono con trepidazione il prossimo fine settimana per tifare i propri atleti impegnati nell’importantissimo appuntamento.

Avezzano, 10 ottobre 2021