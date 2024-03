IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE VISITA UNA SCUOLA SENZA AGIBILITÀ. NATALINI (PD) “SUPERATA LA SOGLIA DELLA TOLLERANZA: PASSERELLE E STRUMENTALIZZAZIONI ADDIRITTURA SU ISTITUTI NON IN REGOLA”

“Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, arriva a Celano e va a visitare una scuola che non ha ancora la certificazione di agibilità. Si tratta dell’ennesima presa in giro di questa campagna elettorale per il rinnovo del consiglio regionale dove abbiamo visto inaugurare cantieri fantasmi, annunciare l’arrivo di milioni di euro e sfilare uno dopo l’altro i ministri del Governo. Abbiamo denunciato più volte che l’istituto Beato Tommaso non ha le carte in regola e ora addirittura il ministro va a visitarlo. Ci chiediamo se Valditara sappia come stanno le cose e se intenda chiedere spiegazioni sui motivi per cui una scuola, costata oltre 8 milioni di euro, ha già dimostrato limiti funzionali e addirittura è aperta senza avere ancora l’agibilità. Anche questo è l’ennesimo estremo tentativo di fare propaganda. Questa volta addirittura su studenti e personale scolastico per giunta in una scuola non in regola”. Lo dichiara il segretario del Pd di Celano a commento dell’annunciata visita del ministro dell’istruzione nella mattinata odierna nella scuola Beato Tommaso a Celano.